Tunisie : la technologie au service de l'écologie

La technologie et l‘écologie ont fait bon ménage lors de la journée écologique “Hack for Earth”, à laquelle des étudiants tunisiens ont pris part,Avec un objectif bien identifié, proposer des solutions aux defis environnmentaux de l’heure, et egalement renforcer la communauté de l’Iintelligence Artificielle en Tunisie.

Ce challenge qui a été organisé sur’Zindi’, une plate-forme de compétition en science des données en Afrique, est destiné à aider à sauver les tortues de mer en utilisant une technologie artificielle.

Les données seront utilisées par le “Local Ocean Conservation” dans le cadre de son programme de remise à l’eau de “capture accessoires”, qui sauve les tortues, les marque, avant de les remettre dans leur environnment naturel .