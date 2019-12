Tchad : première nuit en prison pour le secrétaire de la présidence

L’ancien Premier ministre du Tchad, Kalzeubé Pahimi Deubet, actuel secrétaire général de la présidence, a passé sa première nuit à la maison d’arrêt de N’Djaména d’après son avocat qui confirme qu’il a été écroué mardi. Accusé de tentative de détournement de fonds publics, il dénonce une procédure “politique”.

M. Pahimi Deubet a été arrêté dimanche par la police sur une plainte de l’inspection générale d’Etat, d’après le porte-parole de la police, le colonel Paul Manga interrogé par l’AFP. Actuel secrétaire général de la présidence du Tchad, avec rang de ministre d’Etat, M. Pahimi Deubet a été Premier ministre de 2013 à 2016 et plusieurs fois ministre.

Pour son conseil, il ne fait l’ombre d’aucun doute que l’arrestation de son client a des relents politiques. “On savait que c’est un dossier politique, on s’attendait à cela, nous sommes sereins, nous attendons que justice soit faite et nous avons les moyens de droit pour nous défendre”, a déclaré Me Kagonbe.