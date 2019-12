Afrique du sud : la région du Karoo en proie à une sécheresse continue

Terre maudite pour certaine, oubliée par les dieux pour d’autres . La région du Karoo surnommée “ le pays de la soif ” proche du Cap se meurt face à une sécheresse accrue et continue.

Le barrage de Nqweba, d’une superficie de 46 millions de mètres cubes est totalement à sec, faisant de cette terre un énorme désert où, Hommes et animaux se battent pour leur survie.

Gideon Groenewald cherche aujourd’hui des méthodes alternatives pour venir à bout du problème. Le géo hydrologue à la recherche d’eau souterraine utilise un mélange de science et de spiritualité.

Il ne fait aucun doute que notre province et notre pays sont dans un état déplorable et je veux que nous prions pour elle. Nous allons prier et nous allons prier pour que Dieu ouvre les cieux, envoie la pluie et apporte un soulagement.

Adolescent, il utilisait brindilles mouillées pour le faire, mais aujourd’hui, il se sert des détecteurs magnétiques accompagnés d’un bâton de divinité. Des outils grâce auxquels il détecte des sources d’eau souterraines.

“Dans le Karoo d’Afrique du Sud, et je suppose dans toutes les régions semi-désertiques du monde, Dieu fournit de l’eau potable et la conserve de deux manières: l’une est dans les nuages . et l’autre sous terre. Si nous ne pouvons pas localiser ces zones de la Terre, nous ne saurons jamais où creuser pour trouver de l’eau “. Explique le géo hydrologue.

Le Karoo, tout comme une grande partie de l’Afrique Australe est plongé dans l’une des pires sécheresses qu’ait connue le monde. Selon l’administration nationale des océans et de l’atmosphère basée aux États-Unis, la région a connu un été anormalement chaud avec des précipitations inférieures à 75% de la moyenne.

“En 18 mois, nous avions 25 ml et en un mois sans pluie supplémentaire, donc cela a eu un impact énorme sur nous. Et comme vous pouvez le constater, les chèvres et les chèvres se meurent.” Se plaint la fermière Gerrie Snyman.

“Nous luttons nous-mêmes, regardez, regardez-moi. Mon estomac tourne, je ne peux même pas me laver, je me nettoie à sec. Regardez-moi et regardez la maison, c’est sale. Il y a des enfants, que dire de la gastro … “

Depuis le début de la sécheresse, des pertes énormes estimées à des centaines de millions de dollars ont été enregistrées, ainsi que des mouvements massifs des populations.

Le Cap a aujourd’hui réduit sa consommation d’eau de moitié en quatre ans. Dans le Karoo, des amendes sont infligées aux gaspilleurs pour rationner l’utilisation d’eau, entre mesures prises par les autorités locales.

