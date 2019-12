Nigéria : un prêt de la bad pour booster l'électricité

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 210 millions de dollars pour aider le Nigeria à moderniser son réseau de transport et de distribution d‘électricité en très mauvais état.

Le prêt à Transmission Company of Nigeria (TCN) soutiendra la construction de lignes de transport de courant électrique à double circuit de 330 KV dans tout le pays, a annoncé la banque dans un communiqué vendredi.

Le projet financé par la BAD s‘étendra sur sept États et améliorera la capacité du réseau électrique là où il est le plus endommagé.

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 210 millions de dollars, pour aider le Nigéria à moderniser son réseau de transport et de distribution d‘électricité, en très mauvais état.

Le prêt à Transmission Company of Nigeria (TCN), soutiendra la construction de lignes de transporyt de courant électrique à double circuit de 330 kV dans tout le pays, a annoncé la banque dans un communiqué vendredi.

Le projet financé par la BAD s‘étendra sur sept États et améliorera la capacité du réseau électrique là où il est le plus endommagé.

Le projet améliorerait également les exportations d’énergie et l’intégration du système électrique régional dans le pool énergétique d’Afrique de l’Ouest. Cela se fera en particulier, grâce aux interconnexions du Niger et du Bénin, d’après Wale Shonibare, vice-président par intérim à la BAD, en charge des questions énergétiques.

L‘énergie électrique au Nigéria provient surtout des centrales à gaz.

La puissance électrique du Nig’ria est d’environ 4 000 MW. La capacité totale de production d’électricité est d’environ 7 000 MW, mais le réseau de transport est incapable de fonctionner si les centrales tournent à plein régime.