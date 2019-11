Burkina Faso : la croissance économique devrait rester au-dessus de 6 % jusqu'en 2022

C’est une bonne nouvelle pour le Burkina Faso. La croissance économique du pays des hommes intègres devrait rester supérieure à 6 % jusqu’en 2022, rapporte la société de notation Standard & Poor’s (S&P).

Pour l’institution, le Burkina Faso doit cette croissance aux bonnes performances des secteurs minier et agricole. Et malgré les risques climatiques et sécuritaires, les deux secteurs seront les deux principaux moteurs de la croissance burkinabé au cours des prochaines années, toujours selon la société de notation.

S&P ajoute également que les investissements publics importants dans la construction des routes seraient un plus pour la bonne santé de l‘économie.

Alors que les risques extérieurs auxquels fait face le pays devraient être atténués par son appartenance à l’Union économique et monétaire ouest-africaine, l’institution table sur une réduction du déficit public à 3 %, d’ici à la fin de l’année, contre 4,9 % l’année dernière.

Le Burkina Faso est la quatrième économie de la zone UEMOA. Le taux de croissance du PIB réel est estimé à 6,7 % pour 2017 contre 5,9 % en 2016.