Somalie : une ancienne diplomate tuée par balles

Actrice de la société civile et ancienne, diplomate, la Somalienne Almaas Elwan a été abattue mercredi à l’aéroport de Mogadiscio.

Vague d’indignation dans toute la Somalie ce mercredi. La faute à la mort par balles d’Almaas Elwan, ancienne diplomate et actrice de la société civile.

D’après des témoins, la femme était enceinte et a été abattue à l’aéroport au moment où elle s’apprêtait à s’envoler pour Nairobi.

Mais des informations non encore confirmées par les autorités somaliennes qui, en attendant la fin de l’enquête, ont fait part de leur consternation à propos du drame.

« Le gouvernement somalien condamne la mort par balle de la militante des droits de l’homme et diplomate Almaas Elman, promet une enquête approfondie sur l’incident qui a conduit à l’arrestation des responsables du meurtre », peut-on lire dans un tweet.

