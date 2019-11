Dubaï et le continent Africain misent sur l'innovation

Les dirigeants politiques et les chefs d’entreprises ont salué mardi l’innovation comme un important moteur de croissance alors que le Global Business Forum 2019 touche à sa fin à Dubaï.

Les dirigeants Africains et émiratis ont convenu que les deux parties doivent tirer profit de la montée en puissance de la technologie pour ouvrir davantage l’espace aux innovateurs, afin que le continent puisse réaliser son rêve de devenir la prochaine grande frontière de croissance et d’investissement.

Le fort taux de croissance d’internautes sur le continent est à l’origine d’une révolution numérique en Afrique. Mais les innovateurs affirment que les gouvernements doivent offrir plus de soutien.

Le Global Business Forum de cette année se termine avec beaucoup d’optimisme au sujet de l’Afrique. Et avec un accord de libre-échange en place et des réformes politiques et commerciales, la croissance et l’investissement devraient être réguliers.