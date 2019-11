Moïse Katumbi nommé aux sommets du football mondial

Moïse Katumbi, le président du club congolais TP Mazembe en République démocratique du Congo nommé par la FIFA vice-président de la nouvelle organisation dédiée aux clubs de football professionnels à travers le monde. L’homme d’affaires faisait en effet partie des huit patrons de clubs qui ont assisté vendredi, à Zurich, à l’officialisation de la World Football Club Association (WFCA).

« C’est une grande reconnaissance du football congolais, de la fédération de football du pays et du TP Mazembe (…) », a déclaré M. Katumbi, qui au-delà de la vice-présidence, dont le club jouit par ailleurs du statut de membre fondateur au côté des clubs AC Milan, Auckland City, Boca Juniors, River Plate, Club América et Guangzhou Evergrande et le Real Madrid. « C’est un grand honneur de représenter le football africain », a-t-il ajouté.

Très heureux d’être membre fondateur et Vice-President de la « World Football Club Association » de la #FIFA, annoncée hier à #Zurich !

Je mesure l’honneur d’y représenter le football africain !

Une belle reconnaissance pour le football congolais, la FECOFA & le TPMazembe ! pic.twitter.com/3E4TmTrMSb — Moise Katumbi (moise_katumbi) November 16, 2019

Présidée par le président du Real Madrid Florentino Perez, l’association se veut une plateforme de dialogue autour des questions inhérentes aux relations entre les clubs de football et la FIFA. En premier lieu, la Coupe du monde des clubs dont la prochaine édition se jouera en 2021, Chine, sur fond de controverse. Pour les acteurs de la WFCA, l’association se présente dès lors comme « un interlocuteur crédible et sérieux », mais aussi « un moteur de développement du football dans les clubs de compétition du monde entier », a assuré le patron du Real Madrid.

Le prochain Mondial des clubs pourrait changer de format dès 2021. La Fifa pense, du reste, l‘élargir à 24 équipes au lieu de 7 actuellement, et la tenir tous les quatre ans, en remplacement de la Coupe des confédérations qui oppose les équipes nationales masculines championnes continentales des six confédérations de football affiliées à la FIFA. Une réforme qui suscite déjà des remous, au niveau notamment de l’Europe où l’UEFA et l’association européenne des clubs (ECA) craignent que la nouvelle version du Mondial des clubs ne fasse concurrence à la Champions League.