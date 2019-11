Éliminatoires CAN 2021 : place aux choses sérieuses

Au sommaire de Football Planet cette semaine, la Coupe d’Afrique des Nations et la longue marche vers Cameroun 2021 qui démarre ce mercredi. Deux journées en une semaine et de très belles affiches au programme. Focus sur les Écureuils du Bénin qui amorcent un nouveau virage après leur qualification historique en quart de finale de la CAN en Egypte cette année.

On revient également sur le démarrage timide de la Can U23 avec seulement deux victoires dans chacun des deux groupes lors de la première journée. Et deux faits marquants : le succès du pays-hôte, l’Egypte, et la défaite du tenant du titre, le Nigeria, surpris par la Côte d’Ivoire.

Et enfin, JO Tokyo 2020. C’est ce mardi qu’on connaîtra l’affiche de la finale des éliminatoires du tournoi Dames/Zone Afrique. Cameroun-Côte d’Ivoire et Zambie-Kenya, la manche retour du quatrième tour des qualificatifs reste très ouverte.