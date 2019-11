RDC : à la collecte des vivres pour appuyer la guerre contre les groupes armés

Qui dit que les forces armées de RDC sont seules face aux groupes armés écumant l’est du pays ? En tout cas, pas la Lutte pour le changement (LUCHA).

Depuis deux jours, les éléments du mouvement « citoyen » sillonnent marchés et maisons de la ville de Beni, capitale de la province de l’Ituri à l’est, à la collecte des vivres destinés à nourrir les soldats qui sont sur le terrain pour combattre les groupes armés dont les ADF.

Et hier ils étaient à leur deuxième jour dans la collecte de cet effort de guerre. « Deuxième journée de collecte de vivres et non-vivres pour soutenir nos FARDC et leurs familles. Nous sommes marqués par la confiance de la population dans notre mouvement et par les espoirs placés dans les opérations militaires en cours », peut-on lire sur le compte Twitter de la LUCHA.

#Beni: deuxième journée de collecte de vivres et non-vivres pour soutenir nos FARDC et leurs familles. Nous sommes marqués par la confiance de la population dans notre mouvement et par les espoirs placés dans les opérations militaires en cours. Pour contribuer: +243974233390 ?? pic.twitter.com/rO09ayz5KY — LUCHA | RDC (@luchaRDC) November 7, 2019

Comme promis par le président Tshisekedi, l’Ituri est le théâtre d’opérations militaires de « grande envergure » afin de mettre fin à une bien éprouvante ambiance d’insécurité qui dure déjà près de vingt ans.

Outre de nombreux décès, les violences dans l’Ituri comme dans tout l’est de la RDC est à la base d’importants mouvements de populations. Et posent de sérieux problèmes d’ordre humanitaire.