Centrafrique : grande opération de réinstallation des sinistrés

Les pluies diluviennes qui ont causé le débordement du lit du fleuve Oubangui et entraîné des inondations, ont laissé derrière elles plusieurs familles sinistrées.Une situation qui a obligé le gouvernement à entreprendre une opération de réinstallation.

Le nombre de personnes en difficulté et sans abris se compte par milliers, le gouvernement a lancé une opération de réinstallation, il y a 24 h, afin de permettre aux plus vulnérables d‘être dans des conditions plus ou moins acceptables.

Environ 2500 ménages composés essentiellement des femmes et des enfants, on été transportés sur le site retenu, le complexe de Basketball de Bangui.D’après les autorités la situation est grave l’état seul ne pourrait apporter une réponse appropriée, d’où le besoin d’aide pressant qui se faite sentir, d’après la Ministre de l’action humanitaire venue sur les lieux pour s’imprégner de la situation.

À cet appel du gouvernement certaine associations et organisations non gouvernementales sont déjà à pied d’œuvre pour faire face aux besoins primaires les plus urgents et procéder au recensement des occupants de ce site.Les agents du ministère de l’action humanitaire s’attendent à l’arrivée de plusieurs autres personnes, étant donné que les inondations poursuivent leur progression dans les quartiers.