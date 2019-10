Zimbabwe : le comédien le plus célèbre du pays sauvé par ses compatriotes

Dépourvu de moyens financiers, Lazarus Boora, le comédien le plus célèbre du Zimbabwe a failli mourir d’appendicite n’eût-été la solidarité de ses compatriotes qui ont financé son opération chirurgicale.

Plus de peur que de mal. Lazarus Boora va maintenant mieux. Ce, après la réussite de l’opération chirurgicale qu’il a subie la semaine dernière pour une inflamation de son appendice.

Au moment du déclenchement de sa maladie, Lazarus Boora était fauché. Seul face à la souffrance, il sentait déjà l’ange de la mort lui souffler à l’oreille comme pour lui demander de se dépêcher.

Heureusement, …. Un deus ex machina. Informés, des Zimbabwéens sous l’impulsion de sa fille Tanaka Boora ont organisé une levée de fonds. Au point de se retrouver avec 18 000 dollars. Une somme largement suffisante pour réaliser une opération chirurgicale aussi simple.

Et une semaine après son admission à l’hôpital d’Harare, Lazarus Boora se porte aujourd’hui à merveille. À la grande satisfaction de ses compatriotes dont Amai Auxillia Mnangagwa, épouse du président Mnangagwa qui lui a rendu visite mercredi, juste quelques minutes avant qu’il ne sorte de l’hôpital.

Surnommé Gringo, Lazarus Boora est considéré comme une icône de la comédie au Zimbabwe. « Ici, il est ce que Papa Wemba était pour les Congolais », Mark Ndlovu, un résidant d’Harare.

Et cette célébrité, Boora la doit à des œuvres à succès comme « Gringo Ndiani », « Gringo Mari Iripi » et « Gringo the Troublemaker » dont la chaîne de télévision a toujours large écho.

Mais comme dans plusieurs pays d’Afrique les artistes et plus singulièrement les comédiens ne vivent pas de leur art, nonobstant leur talent. Et très souvent ils souffrent et meurent dans le dénuement et l’anonymat. C’est le cas de Brazzos en RDC.