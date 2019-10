Kenya : 193, 5 millions de dollars pour moderniser le port de Mombasa

193, 5 millions de dollars pour moderniser le port de Mombasa a annoncé jeudi Daniel Manduku, le directeur général de la Kenya Ports Authority.

Les fonds alloués par les autorités pour rénover ce plus grand port d’Afrique de l’Est serviront à moderniser quatre postes de quai, dans le but de classer facilement conteneurs et marchandises non emballées, mais aussi à répondre à la demande croissante de marchandises importées dans la région.

Selon Nairobi, les travaux seront financés par la Banque européenne d’investissement et l’Agence française de développement.

Classé cinquième port le plus fréquenté d’Afrique (après le Maroc, Tanger Med, l’Égypte de Port-Saïd, Durban, et le Nigéria, Lagos.) le port de Mombasa qui vise le troisième rang africain a engagé de nombreuses réformes dans le but d’agrandir sa capacité.

Construit en 1895 et considéré comme la principale porte d’échange pour la région de l’Afrique de l’Est, il dessert notamment le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, la République démocratique du Congo et le Sud-Soudan.

Les autorités espèrent ainsi augmenter le trafic annuel de marchandises à travers le port d’ici 2025, à 47 millions de tonnes contre 32 millions actuellement.

Cette année, le volume de fret manutentionné au port de Mombasa devrait atteindre 34 millions de tonnes. Ce qui est à l’origine de sa modernisation.

Son directeur général a confié à l’agence de presse Reuters que l’agence parapublique entreprenait d’importants programmes d’expansion afin de maintenir la capacité de traitement du fret de l’installation en avance sur la demande.

AGENCES