Russie - Afrique : 47 chefs d'États africains attendus à Sotchi

Le Kremlin déclare attendre 47 dirigeants africains, tous conviés au premier sommet Russie Afrique qui se tiendra à sotchi au bord de la mer noire.

L‘événement prévu pour les 23 et 24 octobre s’inscrit dans le cadre d’une ambitieuse campagne de renforcement de la coopération économique et sécuritaire entre Moscou et le continent africain.

“Nous sommes en train de préparer et de réaliser des projets d’investissements avec des participations russes qui se comptent en milliards de dollars”, a souligné Vladimir Poutine, dans un entretien diffusé lundi par l’agence d’Etat Tass.

Les échanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique ont connu une croissance spectaculaire ces dernières années passant de 760 millions de dollars en 1993 à 17 milliards en 2018.

Premier exportateur mondial de blé, la Russie cherche également à accroître ses approvisionnements en céréales et en engrais pour répondre à une demande qui augmente au même rythme que la population africaine en pleine expansion.

Le président nigérian Muhammadu Buhari est l’un des premiers chefs d‘état à fouler le sol Russe en vu de sa participation à ce forum.