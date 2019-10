Mozambique : l'UE condamne les violences pré-électorales

Les Mozambicains ont voté mardi pour des élections présidentielle, législatives et provinciales dans un climat de vives tensions.

Alors que le dépouillement des votes se poursuit, les observateurs de l’Union européenne condamnent les violences pré-électorales qui ont conduit à la mort d’un observateur électoral, assassiné dans son véhicule par des hommes armés. Un incident qui a mis en cause des policiers.

“La période qui a précédé cette élection a été témoin de violences, d’intimidations et même d’assassinats, dont celui d’une figure majeure de la communauté mozambicaine d’observation électorale, M. Anastacio Matavel. Nous condamnons fermement de tels actes et les responsables doivent être traduits en justice”, demande José Manuel García-Margallo, Président de la délégation des membres du Parlement européen.

José Manuel García-Margallo exhorte par ailleurs les candidats aux élections à faire usage de bons canaux de communication pour éviter toute forme de violence. “Nous exhortons les candidats et les partis à utiliser les voies légales de règlement des différends en cas d’insatisfaction à l‘égard du processus et à exhorter les partisans à rester calmes et à rejeter la violence”.

La commission électorale mozambicaine indique de son côté qu’elle ne publierait pas les résultats provisoires comme elle l’a fait dans le passé. Mais elle s’engage à publier les résultats définitifs dans les 15 jours prescrits suivant les élections générales.