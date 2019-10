Le meilleur marathonien du monde Kipchoge porte plainte contre une radio kényane

Au Kenya, le torchon brûle entre le meilleur marathonien de tous les temps et la NRG Radio. Eliud Kipchoge vient de porter plainte contre l’organe de presse pour utilisation unilatérale de son nom.

Pour avoir couru 42,195 km en moins de deux heures (1 h 59 min 40 secs), Eliud Kipchoge, 35 ans, est devenu depuis samedi dernier à Vienne, le meilleur marathonien du monde de tous les temps.

Quelques jours après cet exploit salué partout dans la planète, la NRG Radio, une chaîne émettant de Nairobi en FM a saisi l’occasion pour modifier le profil de ses pages sur les réseaux sociaux. À l’image du hashtag : #KipchogeRadio. La station aurait également promis une voiture BMW à Kipchoge s’il atteignait 1 million de suiveurs sur Instagram.

Mais à en croire le marathonien et ses proches, c’est une initiative unilatérale. « Sans l’autorisation de Kipchoge, vous avez dit à vos auditeurs et vos suiveurs sur Instagram que vous offririez une voiture à notre client. Notre client ne vous a rien demandé et n’exige aucune voiture ni autre cadeau », peut-on lire dans la requête adressée par Donald Kipkorir, l’avocat du coureur.

« L’utilisation du nom, de l’image et de la réputation de notre client constitue une violation totale et flagrante de ses droits à la marque, de sa vie privée, de son droit d’auteur. L’usage de son nom à des fins publicitaires ne peut se faire qu’avec son consentement », a encore commenté Me Kipkorir.

Dear NRGRadioKenya



Cc. EliudKipchoge WachiraLynne



Here, find our Demand Letter on behalf of Eliud Kipchoge ... pic.twitter.com/i5Uteok7Qv — Donald B Kipkorir (DonaldBKipkorir) October 18, 2019

Des accusations auxquelles NRG Radio n’a pas encore répondu. Une semaine après son sacre, Eliud Kipchoge est à présent dans les starting-blocks pour se lancer dans un nouveau marathon… Judiciaire cette fois-ci.