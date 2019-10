Cristiano Ronaldo entre un peu plus dans la légende

Cristiano Ronaldo entre un peu plus dans les annales du football mondial en inscrivant le 700ème but de sa carrière lundi contre l’Ukraine (défaite 2-1), en éliminatoires de l’Euro 2020. La star portugaise entre ainsi dans un cercle très restreint.

C’est une performance que très peu de joueurs ont réussi dans leur carrière. Marquer 700 buts, il faut vraiment signer un pacte avec les dieux pour le faire. Et Cristiano Ronaldo qui flirte avec depuis plus d’une décennie ne pouvait pas partir sans entrer dans cette catégorie de légende dont les noms sont inscrits à jamais dans les annales du football.

Si son but face à l’Ukraine lundi est resté anecdotique dans la perspective de l’Euro 2020, le Portugais a, tout de même, toutes les raisons de savourer. « Ce n’est pas un chiffre que tout le monde peut atteindre. Pour cela, je dois remercier tous mes coéquipiers, mes entraîneurs, toutes les personnes qui ont aidé Cristiano à devenir le joueur qu’il est. Mais, comme je l’ai déjà dit, il y a un peu d’amertume parce que c’est certes vrai que j’ai franchi ce cap extraordinaire, mais nous n’avons pas gagné. Mais je pense que nous avons bien joué, que nous avons eu beaucoup d’occasions et je suis fier de l’équipe. »

Dans un cercle très restreint

Mais, l’histoire retiendra moins cette défaite que les performances de la star de la Seleçao qui a inscrit près des deux tiers de ses buts avec le Real Madrid, 450 réalisations. CR7, c’est aussi 118 buts avec Manchester United, 32 sous le maillot de la Juventus Turin et 5 pour le Sporting Portugal, en plus des 95 en équipe nationale.

Avec ces statistiques, le buteur portugais est devenu le cinquième joueur de l’histoire à avoir au moins inscrit 700 buts dans sa carrière. Dans ce cercle restreint, on retrouve les Brésiliens Romario (772) et Pelé (767), l’Allemand Gerd Müller (735), l’Hongrois Ferenc Puskás (746) et l’inégalable légende du Slavia Prague Josef Bican (805). L’Iranien Ali Daei peut désormais trembler pour son record (105) de buts en sélection. Tout simplement exceptionnel.