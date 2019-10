Égypte : découverte de sites archéologiques

Deux nouveaux sites archéologiques ont été dévoilés dans la vallée ouest de Louxor, également connue sous le nom de Vallée des singes, par le ministère égyptien des Antiquités.

Une équipe égyptienne d’archéologues dirigée par Zahi Hawass a découvert une zone industrielle comprenant 30 ateliers, où une équipe de fouilles travaille depuis 2017.

“C’est la première fois qu’une telle découverte se fait dans la Vallée des Rois. Dans la Vallée des Rois, nous n’avons découvert que des tombes royales, ou cabanes d’ouvriers. Mais c’est la première fois que vous voyez une zone industrielle au service des ouvriers qui ont travaillé à la décoration des cercueils, à un atelier de fabrication de tous les meubles et objets d’art. C’est la première fois que nous dévoilons beaucoup de secrets concernant la vallée de l’ouest.” déclare Zahi Hawass,l’un des archéologistes présent sur les sites découverts.

C'est la première fois qu'une telle découverte se fait dans la Vallée des Rois

La zone de fabrication contient une découpe profonde et un réservoir de stockage d’eau qui avait été utilisé par les travailleurs. Entre autres découvertes, les archéologues ont trouvé sur le site un anneau de scarabée ainsi que des centaines de perles d’incrustation et d’objets en or qui ont servi à décorer les cercueils royaux.

L‘équipe a également découvert une tombe dans la vallée orientale de Louxor, également connue sous le nom de Vallée des rois, où elle a trouvé les outils que les anciens Egyptiens utilisaient pour construire une tombe royale.

Ces découvertes sont les dernières d’une série de révélations majeures sur des reliques anciennes, dont l’ Égypte espère qu’elles relanceront une activité touristique qui a été frappée par l’instabilité politique.