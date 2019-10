Le Rwanda présente son premier smartphone « Made in Africa »

Les Mara X et Mara Z sont désormais sur le marché rwandais de la téléphonie. Ces deux smartphones, qui utiliseront le système Android, ont été lancés lundi et sont présentés par leur concepteur, la compagnie Mara, basée au Rwanda, comme le premier smartphone « Made in Africa ».

Les entreprises assemblent des smartphones en Égypte, en Éthiopie, en Algérie et en Afrique du Sud, mais importent les composants, a déclaré Ashish Thakkar , le DG de la société.

« Nous sommes en fait les premiers à fabriquer des smartphones sur le continent. Nous fabriquons les cartes mères, nous fabriquons les sous-cartes pendant tout le processus », a-t-il précisé, soulignant au passage que l’usine, d’un coût de conception de 24 millions de dollars, pouvait fabriquer jusqu‘à 1 200 téléphones par jour.