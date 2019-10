Afrique: leçons d'un chocolatier suisse

Sur les 100 milliards de dollars que représente le marché mondial du cacao, seuls 6 milliards reviennent aux agriculteurs du continent… Les agriculteurs captent à peine 6 % du produit pour lequel ils se tuent à la tâche…

Grâce à un travail de recherche, le chocolatier suisse Barry Callebaut qui vient de dévoiler une nouvelle formule de chocolat .Elle englobe toutes les parties du cacao: les fèves, la cabosse, le jus issus du cacao, etc.

Ub chocolat obtenu rien qu’en exploitant le cacao. Ces transformations confèrent une plus grande value à son produit. Contrairement à la plupart des pays du continent qui préfèrent s’en tenir uniquement à la production, entretenant ainsi le circuit de l’appauvrissement….