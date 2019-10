La Somalie tente de redresser son système éducatif

La Somalie a lancé cette année un nouveau programme scolaire, le premier depuis l‘éclatement de la guerre civile en 1991.

Chaque jour qui se lève est un nouveau départ pour ces élèves de Banadir, en Somalie. Ils sont les premiers depuis le déclenchement de la guerre civile en 1991 à découvrir un nouveau programme scolaire. Lancé cette année par les autorités, elle semble avoir déjà séduit enseignants et élèves.

« Les élèves s’adaptent bien au nouveau programme, car il est basé sur leur religion, leur culture et leur langue. Ils le trouvent facile à comprendre. Ils apprennent bien avec ce nouveau programme et maintenant, ils peuvent même lire les livres eux-mêmes. », soutient Abdulkadir Mohamed Sheikh, enseignant.

« Ce nouveau programme est bien meilleur que l’ancien qui était en anglais. Il est meilleur, car il est dans notre langue maternelle – le Somali », poursuit Shuayb Muhidin, un élève de la zone de Banadir.

Et c’est un motif d’espoir pour les autorités somaliennes qui savent toutefois que le chemin reste encore long pour offrir à ces enfants un enseignement de qualité.

« Il y a des défis indéniables. À l’heure actuelle, il y a plus de 30 000 enseignants, mais seulement 22% d’entre eux sont qualifiés et certifiés. Vous pouvez comprendre que la qualité des élèves dépend de la qualité des enseignants. », explique le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Culture.

Après des années à combattre les islamistes shebab, les autorités somaliennes se tournent donc désormais vers l‘éducation pour construire l’avenir de leur jeunesse.