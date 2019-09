Les faux médicaments coûtent cher à l'Afrique [Business Africa]

Avec des pertes estimées à dizaines de millions de dollars chaque année sur le continent, la contrefaçon des médicaments pèse lourd sur la balance.

Il est surnommé le business de la mort et pourtant, il est de plus en plus populaire dans les pays africains. Les faux médicaments continuent d‘être consommés sur le continent malgré les dégâts causés sur les plans humains et économiques.

Environ 100 000 décès en Afrique chaque année, et près de 42 % sur un marché d’ 1,5 milliards de dollars par an en Afrique subsaharienne francophone.

Kenya : taux de référence maintenu à 9 %

Taux directeur inchangé pour la 7e fois consécutive au Kenya, la banque centrale annonce un resserrement de la politique budgétaire et la réduction de ses dépenses.

Bonne nouvelle pour l‘économie kényane avec l’annonce par le trésor de la réduction de ses dépenses pour l’année budgétaire 2019-2020. 445 millions de dollars de moins qu’au cours du précédent exercice.

Une décision salutaire selon les autorités, les recettes générées par ces coupes aideront à poursuivre de nombreux projets de développement aujourd’hui estimés à près de 3,6 milliards de dollars.