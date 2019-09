Les avis des blogueurs voyage sont-ils fiables ? [Travel]

Quelle est la première chose que vous faites quand vous pensez a voyager quelque part ? Je parie que vous allez en ligne pour le vérifier. Saviez-vous que 6 personnes sur 10 utilisent les réseaux sociaux pour choisir leurs destinations de voyage ? C’est ce qu’indique une étude de Value Penguin.

Internet est une mine d’informations pour les voyageurs aujourd’hui. 92% des voyageurs font confiance aux avis des blogueurs et prennent des décisions éclairées en se basant sur leurs recherches en ligne, et 89% de gens planifient leurs activités de voyage sur la base du contenu publié en ligne par leurs pairs, selon une recherche effectuée par Forbes.

Cela a créee une opportunité pour les esprits entreprenants et conduit à l‘émergence d’influenceurs des médias sociaux ou de créateurs de contenu numérique incluant les vlogers, blogueurs, podcasters, photographes, et bien d’autres, qui ont conquis un marché estimé à 2 milliards de dollars USD en 2017 et devrait atteindre 10 milliards de dollars USD en 2020, d’après AdWeek.