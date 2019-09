ONU : le très attendu discours de l'Africain sacré meilleur enseignant du monde

Le meilleur enseignant du monde 2019 Peter Tabichi s’exprimera à l’ouverture de la 74e Assemblée générale des Nations unis qui s’ouvre ce mardi 17 septembre à New York.

Le président des États-Unis a rencontré Peter Tabichi. L’annonce a été faite par l’attachée de presse de Donald Trump.

« Ce matin, le président Donald Trump a rencontré Peter Tabichi, lauréat du Prix mondial des enseignants 2019. Peter, vous nous inspirez tous ! Merci pour votre engagement envers vos étudiants », a tweeté Stephanie Grisham tout en annonçant que Tabichi prendrait la parole à l’ouverture de la 74e Assemblée générale des Nations unies qui se tient du 17 au 30 septembre à New York.

Si le contenu de son discours n’est pas encore connu, le moine franciscain pourrait faire un plaidoyer en faveur du métier d’enseignant réputé être l’un des métiers les plus ingrats au monde. Mais il pourrait tout oublier sauf la célèbre Prière de Saint-François d’Assise, comme l’a déjà pressenti le journaliste irlandais Tony Donald.

« C’est un grand honneur pour les frères franciscains. Cela montre que l’ONU reconnaît notre ordre, car il joue un rôle clé dans le développement de l’humanité », s’est félicité Tabichi.