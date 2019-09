Paix au Soudan : le coup d'essai du nouveau Premier ministre

Le nouveau Premier ministre soudanais devrait participer sous peu à Juba au Soudan du Sud, aux pourparlers en cours avec les rebelles. Un véritable test pour Abdalla Hamdok dont l‘équipe a fait de la paix une priorité des priorités.

Selon le ministre soudanais de l’information, c’est jeudi que le Premier ministre Abdalla Hamdok se rendra à Juba au Soudan du Sud voisin. Faisal Saleh a fait cette déclaration lors d’une interview accordée à la presse locale et internationale au terme d’une réunion de cabinet à Khartoum.

Nommé le 21 août dernier, c’est le tout premier voyage à l‘étranger d’Abdalla Hamdok. Lui qui fait partie du Conseil souverain chargé de superviser la transition au Soudan, en attendant l’organisation dans près de trois ans des premières élections après le président Omar el-Béchir destitué en avril dernier dans le sillage des manifestations nées de l’augmentation du prix du pain.

Dans un contexte où, en dépit d’une relative accalmie, les violences font rage au Darfour à l’est et au Sud-Kordofan, Khartoum semble persuadé que le train de la transition passera obligatoirement par la signature des accords de paix avec les rebellions du Mouvement pour la justice et l‘égalité (JEM, Sud-Kordofan) et de l’Armée de libération du Soudan (ALS, Darfour).

Et lors des retrouvailles de Juba, Abdalla Hamdok ne prendra pas langue avec quelque alter ego. Plutôt avec des dirigeants rebelles dont Jibril Ibrahim pour le JEM et Minni Minawi pour l’ALS.

De quoi imaginer des discussions d‘égal à égal et partant prometteuses dans la mesure où les négociateurs auront tout le temps et tout le loisir de poser les problèmes de manière concrète et à la bonne personne pour jeter les bases d’une paix des braves dans un Soudan encore marqué par les 29 ans de règne sans partage d’Omar Hassan el-Bechir.

Reste à savoir si ce premier coup d’essai deviendra un véritable coup de maître pour Abdalla Hamdok dont le gouvernement tient à rétablir la paix dans tout le Soudan.