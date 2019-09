Égypte : ces réformes économiques qui divisent

Un engagement plus constructif est nécessaire entre le secteur privé et le gouvernement égyptien. Selon un groupe de réflexion basé au Caire, cela devrait, espérons-le, déboucher sur des possibilités d’emploi dans le secteur privé. Malgré les données montrant que les réformes économiques fonctionnent dans ce pays d’Afrique du Nord, les résidents disent que cela ne se reflète pas encore dans leur vie quotidienne. Alors qu’un accord conclu avec le FMI en 2016 touche à sa fin, la question est de savoir si l‘Égyptien ordinaire n’a pas trop longtemps été sous pression.

Enfin, la croissance économique a ralenti à 1,94% au Nigeria, la nation la plus peuplée d’Afrique, au deuxième trimestre de 2019. Bloomberg rapporte que l’expansion dans le plus grand producteur de pétrole du continent s’est également ralentie,de 2,1 % au premier trimestre. Mais la banque centrale du Nigeria a pris des mesures pour soutenir l’expansion. Parmi les principales mesures, mentionnons la réduction des taux d’intérêt et l’augmentation du crédit accordé par les prêteurs pour favoriser la croissance.