Tunisie : 26 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel

L’instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a devoilée samedi, lors d’une conférence de presse à Tunis, la liste officielle des 26 candidats retenus pour l‘élection présidentielle anticipée du 15 septembre prochain.

71 autres contestants sur les 96 présentés ont été définitivement écartés de la course à la présidentielle tunisienne.

“Il y a 26 candidats pour l‘élection présidentielle de 2019, comme déclaré a dans la décision susmentionnée.” A déclaré Nabil Baffoun,le président de l’Isie.

Ces candidats vont des plus connus aux plus inconnus. Le Premier ministre Youssef Chahed, 43 ans du parti Ennhada, le président par intérim du Parlement Abdel fattah Mourou, 71 ans, du parti Chahad Tounes et l’ex-ministre de la Défense Abdelkrim Zbidi, 69 ans, font partie des 26 prétendants du fauteuil présidentiel.

Deux femmes sont également dans la course. Il s’agit de l’ancienne ministre du tourisme Salma Eloumi et d’Abir Moussi, présidente du parti destourien libre.

“Tant qu’il n’y a pas de décision légale qui empêche quelqu’un de se présenter aux élections présidentielles, il a le droit de le faire. Et nous avons 26 candidats qui jouissent de tous leurs droits pour se présenter à la présidence. Leurs noms ont été ajoutés à la liste primaire : nous annonçons aujourd’hui qu’ils sont définitivement candidats à l‘élection présidentielle.”

a affirmé Nabil Baffoun.

Une palette de choix pour les Tunisiens qui devront élire un nouveau président pour succéder à Beji Caïd Essebsi,décédé en fin juillet à 92 ans.

La campagne électorale initialement prévue pour deux semaines débutera lundi prochain.

AFP