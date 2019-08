Niger : nouvelle grève des employés d'Orange, en quête d'un repreneur

Les employés d’Orange au Niger ont entamé mercredi une grève de quatre jours pour réclamer des négociations salariales et débattre de l’avenir de la filiale nigérienne de l’entreprise française, en quête d’un repreneur, a indiqué à l’AFP une source syndicale.

Les 20 et 21 août, les employés d’Orange au Niger avaient déjà observé un arrêt de travail de deux jours pour les mêmes revendications.

“Nous n’avons pas obtenu satisfaction, alors nous lançons ce mercredi une grève sur quatre jours pour mettre la pression sur notre employeur qui refuse de négocier”, a affirmé Ali Hachimou, un délégué du personnel d’Orange Niger.

Les grévistes réclament “la reprise des négociations” sur “la révision d’un accord salarial”, entamées avant la fermeture, en novembre 2018, de la société par le fisc nigérien pour “non-paiement d’impôt”.

Ces négociations n’ont pas pu reprendre après la réouverture de la société en raison d’“un règlement préventif” de la direction suspendant pour cinq mois “toute action sur les finances de l’entreprise”, avait expliqué M. Hachimou.

Les grévistes veulent également que leurs emplois soient préservés dans le cadre d’un éventuel contrat entre Orange et un nouveau repreneur.

Le groupe Orange avait confirmé auprès de l’AFP rechercher un repreneur, expliquant que sa filiale “Orange Niger fait face à des difficultés financières importantes du fait de conditions de marché difficiles”.

2,4 millions de clients, plus de 52.000 emplois

“Orange Niger reste prêt à examiner toute solution alternative qui préserverait le maintien de l’activité et les intérêts de son personnel”, avait indiqué le groupe, précisant qu’il “privilégie la recherche d’un partenaire capable d’accompagner le redressement et le développement de l’entreprise”.

“Ce discours sur la préservation des emplois, c’est juste pour que l’Etat nigérien valide leur dossier (de transaction)”, a répondu M. Hachimou.

Le 22 août, la fédération syndicale française SUD-PTT avait apporté son soutien aux employés d’Orange au Niger.

Affirmant que 120 emplois sur 530 seront conservés, SUD-PTT estime qu’il s’agit d’une “catastrophe” pour les salariés et “pour la population du Niger, cette cession remettant “en cause le développement et l’accès aux moyens de télécommunications”.

Lancée en 2008, Orange Niger compte 2,4 millions de clients et son activité génère plus de 52.000 emplois indirects au Niger, selon sa direction.

AFP