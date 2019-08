Madagascar : le statut de l'opposition adopté [The Morning Call]

La proposition de loi modifiant la loi de 2011 relative au statut du chef de file de l’opposition a été adoptée à l’Assemblée nationale, alors que les députés de l’opposition ont refusé de prendre part au vote.

Ils jugent le texte inconstitutionnel et rédigé dans le seul but d’empêcher leur chef de parti et ex-président de la République Marc Ravalomanana de briguer ce poste. Une nouvelle disposition de la loi indique en effet que seul un député peut prétendre à la fonction, ce qui n’est pas le cas de l’ex-chef d‘État.