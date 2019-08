Nigeria : Buhari « se curant les dents », crée la polémique sur Twitter

L’image sur une photo publiée sur Twitter donne l’impression que Muhammadu était en train de se curer les dents. Non sans susciter les réactions des fidèles et détracteurs.

Pas besoin de sémiologie. Tout est clair sur cette photo postée sur Twitter. C’est bien le président du Nigeria. Vêtu d’un ensemble traditionnel d’une éclatante blancheur, Muhammadu Buhari est assis dans un moelleux fauteuil. Comme s’il regardait la télévision, ainsi qu’on peut s’en apercevoir en arrière-plan.

Pas question d’en rester comme deux ronds de flan. Tant la modernité nous y oblige. Mais un détail paraît aguichant : main collée à la bouche, on a l’impression que le président est en train de se curer les dents, …. Comme après un repas.

Et c’est ce détail qui est à l’origine des commentaires de toutes sortes sur Twitter.

Avis partagés

Pour des fidèles, Buhari mérite ce temps de repos vu l’excellent travail qu’il abat au Nigeria en matière de sécurité du pays. « La vérité est que pendant vingt ans Buhari a répondu à son devoir envers la Nation. Main collée à la bouche, on a l’impression que le président est en train de curer les dents, …. Personne ne l’a déjà fait », se félicite Taiwo Ajakaye, un internaute.

Quant aux détracteurs, ils ont saisi l’opportunité pour rappeler la terreur semée par Boko Haram dans des États du Nord, les conflits intercommunautaires entre éleveurs musulmans et agriculteurs chrétiens au centre-est et les manifestations chiites.

« Urgent : Muhammadu Buhari est capable de curer ses dents. Il est extrêmement doué pour le faire et nous appelons les terroristes, les bandits, les ravisseurs, etc. C’est son niveau de compétence », ironise Aisha Yesufu, un internaute nigérian.

D’autres rappellent au dirigeant ses promesses électorales de 2015 et de 2019. « Les campagnes de Buhari en 2015 et 2019 sont basées sur : 1) la sécurité, 2) l‘économie et 3) la lutte contre la corruption. Voyez-le curer ses dents après avoir mangé notre nourriture gratuite. Lequel des 3 promesses a-t-il tenues ? », s’interroge pour sa part Prince Gmoney Owojaiye, un autre utilisateur de Twitter.

Jusqu’ici pas encore de réaction de la présidence. Et les commentaires continuent de pleuvoir sur la toile.

Quelques réactions sur Twitter

Truth is, Buhari has paid his due to this nation FULLY from his 20s, fought the war, faced the bullets, restored territories back to Nigeria, defended the sovereignty of Nigeria at the risk of his life with others.

Nobody fit bobo am with story, not even OBJ the letter writer. pic.twitter.com/LK4pQlpUID — Taiwo_Ajakaye (@dmightyangel) August 6, 2019

Buhari's campaigned in 2015 & 2019 are based on:

1) Security,

2) Economy &

3) Corruption.



See him picking his teeth after eating our free food.



which of the 3 areas has he performed? pic.twitter.com/2w2QlPOQZ5 — Prince Gmoney Owojaiye (@PrinceGmoney4) August 7, 2019

PAs/SAs: Sir there is trouble. Boko are still active and attacking. Herdsmen bandits & kidnappers are also attacking.

More children are out of school. It has also been reported that Nigerians are in multiple dimensional poverty

Muhammadu Buhari MBuhari : How is that my business? pic.twitter.com/XwyS75puV9 — Aisha Yesufu (AishaYesufu) August 8, 2019

Buhari is humility personified. How many presidents will pick their teeth all by themselves?



How many presidents would be bare foot and allow their Presidential feet touch the floor?



How many presidents are as dedicated to place their feet on our country's coat of arms? pic.twitter.com/nAWduDnxTH — #TooBlessed (@Nelly21417) August 7, 2019

Breaking News:

Muhammadu Buhari MBuhari is capable of picking his teeth. He is extremely good doing it and we call on the terrorists, bandits, Kidnappers etc to stop abducting maiming & killing citizens and dare Buhari on teeth picking duel!

That's his level of competence. pic.twitter.com/GAfXKrg4zf — Aisha Yesufu (AishaYesufu) August 6, 2019

THIS IS EXACTLY WHAT PRESIDENT MUHAMMADU BUHARI IS ALL AFTER!



Eating, sleeping and picking his teeth.



Or, WHAT ELSE IS HE GOOD AT? pic.twitter.com/JRC5Fol5h4 — Precious Eze (@preshneze) August 7, 2019