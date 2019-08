OMT : le concours du tourisme sportif sur les starting-blocks

Afin d’encourager le développement de l’industrie du tourisme sportif, l’Organisation mondiale du tourisme, en collaboration avec le Barça Innovation Hub et le Conseil national du tourisme du Qatar, a annoncé le lancement de la première compétition de démarrage du tourisme sportif de l’OMT.

Les opportunités commerciales pour vous et votre entreprise sont infinies : par exemple, le transport, l’hébergement et les installations de sécurité nécessaires pour soutenir les manifestations sportives. Les programmes de formation et de certification des opérateurs locaux. Les possibilités technologiques avec des applications, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle.

L‘événement vise à rechercher des jeunes entreprises ayant des idées centrées sur la résolution des problèmes réels et ainsi combler les lacunes de toute sorte dans le secteur en pleine croissance du tourisme sportif.

Au total, 20 start-ups seront présélectionnées par un panel d’experts internationaux et d’acteurs du sport et du tourisme. Les meilleures idées seront également prises en considération pour être mises en œuvre au Qatar, qui se prépare à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Le tourisme sportif génère 12 à 15 millions d’arrivées internationales chaque année avec une prévision de croissance d’environ 6 % par an à court terme. Elle représente 10 pour-cent de l’industrie mondiale du tourisme, avec un chiffre d’affaires d’environ 800 milliards de dollars.