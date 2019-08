La Côte d'Ivoire reçoit 524 millions de dollars des États-Unis

Deux signatures et une poignée de main pour une nouvelle étape dans le partenariat entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis. Par ce geste, le responsable du programme Compact et le représentant du Millenium Challenge Corporation lancent officiellement l’implantation du programme en Côte d’Ivoire.

524 millions de dollars, c’est le montant de l’aide accordée au pays par l’agence américaine d’aide au développement. Ce financement, qui entre dans le cadre d’un plan quinquennal, vise à stimuler la croissance économique et à réduire la pauvreté dans le pays.

Dans le détail, cette aide sera répartie en deux volets principaux.

“Le projet Abidjan Transport permettra de réduire les coûts de transport et d’améliorer l’efficacité des entreprises en réhabilitant les routes aux alentours de la zone portuaire et en améliorant la gestion et l’entretien du réseau routier”, selon le communiqué du MCC.

Ouvrir l’espace américain

“Le projet Compétences pour l’Employabilité et la Productivité permettra d’accroître l’accès à l’enseignement secondaire et à la formation des enseignants” et permettra de construire “84 nouveaux collèges de proximité”, selon la même source. Il vise aussi à améliorer l’accès à l’enseignement pour les filles afin d’“atténuer les disparités entre les genres”.

L’accord a été signé en marge du 18ème Forum Agoa qui s’est ouvert lundi à Abidjan. La rencontre regroupe les responsables de 39 pays africains éligibles au programme et des représentants américains. Objectif : relancer les échanges commerciaux, en berne depuis plusieurs années.

Au lancement de l‘événement, le président ivoirien Alassane Ouattara a notamment plaidé pour l’ouverture aux pays africains du marché américain vaste de 350 millions de consommateurs.