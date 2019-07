Le Cameroun à l'ère des motos sportives [Inspire Africa]

Dans cet épisode, casques, vestes et gants, c’est la hausse de l’utilisation de motos sportives au Cameroun.

Pendant la dernière décennie, il y a eu une explosion dans l’utilisation des motos en Afrique et leur vente pourrait générer des chiffres estimés à 15 milliards de dollars en 2021. Les projets y afférents se multiplient dans plusieurs villes d’un continent qui abrite certaines des économies à la croissance la plus importante au monde. On vous emmène découvrir l’un de ces projets, au Cameroun.