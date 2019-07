L'impact économique de la CAN

L‘édition de 2019 de la Coupe d’Afrique des Nations, qui s’est disputée en Égypte, a généré quelque 83 millions de dollars. C’est plus que celles de 2015 en Guinée Équatoriale et de 2017 au Gabon Ahmad Ahmad. Un prétexte donc, pour nous, de revenir dans la Chronique Business de cette semaine sur l’impact économique des tournois majeurs pour les pays organisateurs, les équipes et les joueurs.