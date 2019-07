L'OMS appelle les USA à plus d'implication dans la lutte contre Ebola

Les États-Unis pourraient renforcer la lutte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo en permettant à un plus grand nombre de leurs experts de se rendre dans la zone de l‘épidémie, a déclaré un haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vendredi.

Le manque de sécurité dans les zones touchées a entravé les efforts visant à contenir l‘épidémie et les appels se multiplient pour que les organismes d’aide étrangers déploient davantage de personnel sur le terrain.

Ce mois, l’ancien coordonnateur des États-Unis pour la lutte contre Ebola, Ronald Klain, a demandé à la Maison-Blanche de revenir sur sa politique visant à empêcher le personnel des Centers for Disease Control (CDC) américains d’entrer dans les zones d‘épidémie.

La Grande-Bretagne de son côté a déclaré que trop de pays utilisaient la sécurité comme excuse pour ne pas envoyer les gens sur le front.

L’OMS emploie actuellement plus de 600 personnes sur le terrain, mais le responsable des urgences, Mike Ryan, a annoncé aux journalistes que de nombreux organismes pourraient redoubler d’efforts et déployer davantage de personnel sur le terrain.

Le foyer reste confiné à deux provinces du nord-est du Congo. La semaine dernière, l’OMS l’a qualifiée d’urgence internationale, en partie à cause d’un cas dans la ville de Goma, près du Rwanda, et d’un patient qui s’est rendu dans un marché en Ouganda et qui est mort en RDC.

L’Ouganda a connu trois décès dus à l’Ebola en juin, et si ce n‘était de la peur récente, il serait maintenant déclaré exempt d’Ebola, après 42 jours sans nouveaux cas.