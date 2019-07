Nigeria : vidéo présumée d'humanitaires enlevés par l'EI

Un groupe jihadiste nigérian affilié au mouvement de l’Etat islamique a diffusé jeudi une vidéo présentant une membre présumée de l’ONG humanitaire Action contre la Faim (ACF) et cinq employés de l’ONG enlevés la semaine dernière dans le nord-et du Nigeria.

Dans cette vidéo de trois minutes consultée par l’AFP, une femme vêtue d’un hijab bleu clair affirme en anglais qu’elle est membre d’ACF et a été enlevée avec ses cinq collègues placés derrière elle.

ACF avait indiqué vendredi que six de ses personnels étaient portés disparus à la suite de l’attaque, le 18 juillet, d’un convoi entre Maiduguri, la capitale de l’Etat de Borno et berceau du groupe jihadiste Boko Haram, et Damasak, 200 km au nord.

“Un des chauffeurs a été tué, tandis qu’un employé d’Action contre la Faim, deux autres chauffeurs, et trois travailleurs du secteur de la santé sont portés disparus”, avait affirmé l’ONG, sans préciser leurs nationalités.

La vidéo a été publiée par le canal habituellement utilisé par le groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), branche de Boko Haram affiliée à l’EI. Un employé d’une autre ONG locale a confirmé, sous couvert d’anonymat, l’identité de la personne en hijab s’exprimant en anglais.

“Transportées par leurs ravisseurs vers le nord-est”

Selon des témoignages locaux, les six personnes enlevées avaient été vues transportées par leurs ravisseurs vers le nord-est, aux alentours du lac Tchad, repaire usuel de l’Iswap.

L’Iswap, qui a prêté allégeance à l’EI en 2016, est spécialisé dans des attaques contre les forces armées nigérianes, mais a déjà revendiqué des enlèvements de personnels d’ONG. Deux employés du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avaient été tués par l’Iswap en 2018 et un employé de l’Unicef est toujours aux mains du groupe.

Depuis 2009, le conflit avec Boko Haram a fait plus de 27.000 morts et quelque deux millions de déplacés et réfugiés.

AFP