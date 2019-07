Au Nigeria, Google adopte l'accent local pour guider les voyageurs

Le géant américain de la technologie, Google, se glisse dans le moule nigérian pour s’adresser aux Nigérians. La compagnie a dévoilé ce mercredi une nouvelle fonctionnalité qui devrait lui permettre de renforcer son interaction avec le pays le plus peuplé d’Afrique.

Désormais, les voyageurs qui veulent se rendre au Nigeria peuvent entendre des conseils de voyages exprimés en langues locales sur l’outil Google Map. Dévoilée lors d’une cérémonie dans la capitale économique du Nigeria, Lagos, la fonctionnalité, également disponible sur Google Assistant, est la première du genre déployée par Google.

Mais l’opération de charme ne s’arrête pas là. La compagnie compte également mettre à disposition des services de transport de motocyclettes des cartes détaillées des différents quartiers. Une manière de se poser en alternative, tant pour les chauffeurs que leurs clients, face à l’adressage parfois défaillants des routes.

Dans les mois à venir, la fonctionnalité permettra par ailleurs aux populations de Lagos et aux touristes, de rester informés sur les danfos, ces minus bus jaunes qui parcourent pratiquement toutes les routes de Lagos. Les infos sur la circulation, les conditions météorologiques et l‘état des routes, mais aussi le tarif prévu, la durée du trajet et même des photos des arrêts de bus devraient notamment être disponibles.

Politique africaine

« Ce que nous espérons vraiment, c’est que les personnes susceptibles de faire un voyage dans une ville inconnue, peut-être un voyage qu’elles ne font pas habituellement, puissent découvrir les informations dont elles ont besoin pour faire ce voyage », a déclaré Jeff Albertson, chef de produit à Google.

Pour le développement de cette nouvelle application, Google s’est appuyé sur la start-up locale Road Preppers Technologies Ltd pour collecter des données sur les différents itinéraires disponibles.

Depuis quelques années, Google ne cache pas son attrait pour les pays africains, considérés comme des zones de croissance rapide, grâce notamment à une démographie galopante et une forte pénétration de la téléphonie mobile. Au Nigeria, particulièrement, Google a installé des points d’accès Wi-Fi à Lagos depuis 2017 et lancé un programme de formation à l’endroit de millions d’Africains passionnés par la technologie.