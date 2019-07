CAN 2019 : les supporteurs sénégalais déçus par la défaite, mais fiers de leur équipe

Les Sénégalais attendaient leur deuxième finale de CAN depuis 12 ans et l’avaient préparée dans la ferveur depuis des jours, certains de l’emporter, malheureusement, l’Algérie aura été plus forte.

Mélange de tristesse et de frustration après la défaite des “Lions de la Teranga” lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations par 1 à 0 face à l’Algérie vendredi au Caire.

Une déception qui ne les rend pas moins fiers de leur équipe qu’ils déclarent attendre à bras ouverts.

Nous avons concédé le but très tôt et dans l'ensemble, je pense que nous méritions d'égaliser, mais cela ne s'est pas produit.

“On est un peu triste, mais c’est la loi du pied. On était un peu naïf, on a usurpé un, mais on va les accueillir, + Allez les Lions +. On est fiers de nos Lions Ok, on va se remobiliser pour une prochaine CAN, Insh’allah”, se console Papa Mbaye Kebe, fan du Sénégal.

Pour Adama Ndiaye, un autre fan “on a perdu la Coupe, mais on n’est pas du tout triste parce que je me dis qu’ils n’ont pas démérité parce que, sachant la superficie d’un terrain de football et sachant qu’il faut aussi courir derrière un ballon, ce n’est pas toujours facile. Je me dis qu’ils n’ont pas démérité. Je dis félicitations à eux, félicitations quand même. Félicitations.”

Boubacar Sow, lui, ne cache pas sa désolation. “Ah oui ! C’est de la frustration. Mais on va continuer dans la compétition. Ça va venir. C’est Dieu qui a donné comme ça… On va fêter la défaite. Après…. Il y a les compétitions qui viennent. On va continuer.”

Bounedjah a donné à l’Algérie un départ de rêve à la deuxième minute lorsque son tir a dévié sur le gardien sénégalais Alfred Gomis. Le but de Bagdad Bounedjah a ainsi permis à l’Algérie de remporter son premier titre de la Coupe d’Afrique des Nations en 29 ans. Mieux, à soulever le trophée pour la première fois à l‘étranger.

Pour le Sénégal, battu par l’Algérie par le même score lors de la phase de groupes, l’attente d’un premier titre continental se poursuit.

AFP