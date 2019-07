Les Etats-Unis détruisent un drone iranien

La tension monte entre Washington et Téhéran. Les Etats-Unis ont abattu un drone iranien jeudi au-dessus du détroit d’Ormuz, situé entre le golfe Persique et le golfe d’Oman.

Selon le président américain Donald Trump, le drone iranien s’est approché à moins de 1000 mètres du navire USS Boxer, qui a entrepris “une action défensive”.

“Il s’agit du dernier d’une série d’actes de provocation et d’hostilité de la part de l’Iran contre des navires opérant dans les eaux internationales. Les États-Unis se réservent le droit de défendre notre personnel, nos installations et nos intérêts et appellent toutes les nations à condamner les tentatives de l’Iran de perturber la liberté de navigation et le commerce mondial. J’exhorte également les autres pays à protéger leurs navires lorsqu’ils traversent le détroit et à collaborer avec nous à l’avenir,” a déclaré le président américain Donald Trump.

En visite à New York pour une rencontre avec le secrétaire général de l’ONU Antonio Guteres, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif a affirmé jeudi n’avoir “aucune information sur la perte d’un drone”.