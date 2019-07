Ebola en RDC : le patient diagnostiqué à Goma est décédé

Le premier cas d’Ebola enregistré à Goma, plus grande ville touchée par l’actuelle épidémie de la fièvre hémorragique dans l’est de la République démocratique du Congo, est décédé lors de son transfert vers l’agglomération de Butembo, a indiqué mardi une source officielle.

“Malheureusement je peux vous confirmer la mort du patient en cours de route en allant à Butembo”, un des foyers de l‘épidémie, a déclaré à la presse le gouverneur de la province du Nord-Kivu Carly Nzanzu.

Le diagnostic d’un premier patient à Goma a représenté un électrochoc pour les autorités congolaises et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

C'est un avertissement parce que chaque fois que la maladie se déplace, elle peut s'établir ailleurs

Goma est une ville d’environ un million d’habitants à la frontière du Rwanda, avec un aéroport desservant Kinshasa, Entebbe-Kampala et Addis Abeba, et un port ouvrant sur la province voisine du Sud-Kivu.

“Goma est un avertissement”, a déclaré lundi à Genève le responsable des situations d’urgence de l’OMS, Mike Ryan. “C’est un avertissement parce que chaque fois que la maladie se déplace, elle peut s‘établir ailleurs”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Le gouverneur a demandé à la population de Goma de “suivre les conditions hygiéniques” : “Si à Goma, on se comporte très bien, on accompagne l‘équipe de la riposte, il y aura plus de peur que de mal”.

Risque de propagation

L‘épidémie est circonscrite jusqu‘à présent dans la région de Beni-Butembo (environ 250 km à vol d’oiseau au nord de Goma), et très marginalement dans la province voisine de l’Ituri.

La fièvre hémorragique a tué 1.668 personnes depuis la déclaration de l‘épidémie le 1er août dernier, selon le ministère congolais de la Santé.

Le patient de Goma a été évacué vers Butembo pour y “bénéficier des soins parce qu’il n’y avait jamais eu de cas d’Ebola à Goma”, a précisé le gouverneur.

Diagnostiqué dimanche après-midi à Goma, l’homme avait été transféré le lendemain vers le Centre de traitement d’Ebola (CTE) de Butembo.

Il est présenté par les autorités comme un pasteur d’une Eglise chrétienne qui avait présenté les premiers symptômes le mardi 9 juillet avant de voyager en bus vers de Butembo vers Goma le vendredi 12.

Originaire de Bukavu (Sud-Kivu), il est arrivé à Butembo début juillet. Là, il avait prêché dans sept églises où il avait touché des fidèles, y compris des malades, d’après le ministère de la Santé.

