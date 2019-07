Kenya : décès de la légende du football du pays

Joe Kadenge, ancien célèbre footballeur kényan est décédé dimanche à Nairobi à l‘âge de 84 ans. Les Kényans semblent loin d’oublier son « indicible » talent.

Nairobi, Mombasa, Kisumu,….C’est quasiment tout le Kenya qui passe ce dimanche 7 juillet dans l’accablement de la tristesse. La faute à la mort ce matin l‘âge de 84 ans, de Joe Kadenge. Ainsi que l’ont annoncé les proches du défunt.

« Mzee Joe Kadenge est décédé ce dimanche 7 juillet à l’hôpital Meridian de Nairobi », a annoncé Oscar Kadenge, un des fils du disparu. « Son état s’est détérioré lorsque ma sœur est décédée aux États-Unis plus tôt cette année et il a été empêché d’assister », a ajouté Oscar.

En janvier 2006 Kadenge est victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Il a subi un deuxième AVC en février dernier. Et depuis lors, « Papa n‘était pas en forme. Il avait des complications respiratoires et sa vue était également défaillante », a encore indiqué Oscar.

Cette disparition est donc une grosse perte. Non seulement pour Oscar et ses frères, mais aussi pour le Kenya tout entier.

Notamment les hommes politiques en premier. « Joe Kadenge était l’icône du sport dans notre pays. Il est regrettable que la main de la mort nous ait volé un homme qui a tout donné pour la gloire de notre pays », a écrit le président Uhuru Kenyatta dans le livre des condoléances.

« Nous avons perdu aujourd’hui l’un des plus grands talents à avoir jamais honoré notre football national. Joe Kadenge était un véritable ambassadeur pour le pays et le football kényan. Puisse-t-il reposer dans le bonheur éternel. Puisse son esprit inspirer plus de jeunes à poursuivre le jeu », a déploré de son côté, Raila Odinga, chef de file de l’opposition à la télévision nationale.

NTV