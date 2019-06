Nigeria : un automobiliste s'embarque dans un hélicoptère pour contourner l'embouteillage

Comme sur bien d’artères de grandes villes nigérianes, l’embouteillage fait partie du quotidien des usagers de la route de Benin City dans l‘État d’Edo au sud-ouest.

Lundi dernier, dans la mi-journée, la circulation était encore paralysée par un bouchon monstre s‘étendant sur plusieurs kilomètres.

Et pendant que les piétons observaient cette infinie enfilade de véhicules quasiment collés les uns contre les autres et que des chauffeurs piaffaient d’impatience, un hélicoptère s’est frayé un espace sur une dérivation. Un chauffeur descend de son véhicule et monte dans l’engin volant. L’hélicoptère a alors décollé avec l’homme.

Une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux au point de susciter l’intervention de L’autorité de l’aviation civile du Nigeria (NAAC). Laquelle a promis de mener une enquête pour déterminer les véritables circonstances de cet atterrissage.

En attendant, la NAAC indique que l’hélicoptère portant le numéro d’immatriculation 5N – BVQ et de type AW139 appartenait à la société Tropical Arctic Logistics Ltd.

En outre, « le pilote a été obligé d’atterrir entre Benin et Ore dans une dérive imprévue pour aller chercher quelqu’un », a déclaré Sam Adurogboye, porte-parole de la NAAC.

Heard he hired a chopper to come pick him up off the heavy traffic in benin ore road, if this is true, the thunder fire poverty? pic.twitter.com/jufHZKe88X