La question du redressement fiscal

Les démêlés de la multinationale sud-africaine MTN, avec l’administration fiscale nigériane, ont remis au goût du jour la question du redressement fiscale en Afrique….

Il est essentiel pour les entreprises de se faire accompagner pour éviter des surprises désagréables…

Par ces temps de morosité économique, les ressources des États africains diminuent. Du coup, les administrations fiscales sur lesquelles les pressions deviennent intenses, se montrent de plus en plus vigilantes et intransigeantes…