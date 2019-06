Afrique du Sud : Quand le graffiti habille la banlieue

La région possède l’une des plus importantes collections de graffiti du pays, tout ça grâce au Westdene Graffiti Project, un projet communautaire où les résidents font don de leurs murs à des artistes confirmés.

Le projet est sans précédent dans ce domaine, et de plus en plus de résidents offrent leurs murs à repeindre.

Alors que les graffitis ont longtemps été synonymes de vandalisme, peu à peu les mentalités semblent s’adapter Jusqu‘à présent, plus de 50 œuvres d’artistes importants ont orné les murs des maisons de toute la banlieue. et le graffiti est en train de devenir une forme d’art communément acceptée en Afrique du Sud.