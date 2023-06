Jidar-Rabat recouvre les murs de la capitale marocaine de fresques

Des fresques pour embellir davantage Rabat, c’est ce à quoi se sont attelés des artistes marocains et étrangers pendant 10 jours, en mai, à la faveur de Jidar-Rabat, le festival d’art de rue de la capitale marocaine.

"Je me sens inspiré par les terres que l'on trouve à la périphérie des villes ou un peu entre la ville et les champs, où l'on trouve à la fois des éléments de la nature et l'homme ou la machine. J'aime ces terres ou ces espaces de collision entre ces deux mondes", explique Sebas Velasco, artiste de rue espagnol.

Des bâtiments ont été transformés en toiles vibrantes, avec des peintures qui véhiculent des messages sur l'environnement et la préservation du patrimoine culturel, entre autres.

"C'est une belle initiative. Cela ajoute une touche de beauté (à notre vie quotidienne), quelque chose que nous n'avons pas vraiment l'habitude d'avoir. Nous sommes habitués à voir une mer de blanc, mais (ces peintures murales) rompent la monotonie et contrecarrent la pollution visuelle. C'est vraiment intéressant de voir des choses comme ça.'', a affirmé Ibtissam , habitante de Rabat.

"C'est une initiative fantastique qui a amené ces artistes à créer ces grandes peintures murales. Ces peintures murales sont porteuses de diverses significations, illustrées par des couleurs, des formes et des images qui reflètent le style des artistes. Elles véhiculent également des messages importants, destinés à la génération actuelle et aux générations futures, encourageant la préservation de l'environnement et de notre patrimoine.". a expliqué Mohamed Es-semmar, historien et archéologue.

Depuis son lancement en 2015, le festival d'art de rue a orné Rabat de fresques, fruit de l’ingéniosité des artistes du monde.