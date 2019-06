CAN 2019 : le Cameroun, un statut de champion à défendre

Les Lions Indomptables peuvent-ils réaliser le même exploit qu’il y a deux ans lorsqu’ils sortaient presque nulle part pour mettre à leurs pieds toute l’Afrique du football ? Une chose paraît presque certaine, leur statut de champion pèsera sur leurs épaules comme un fardeau.

Les Camerounais savent qu’ils seront plus attendus qu’ils ne l‘étaient au Gabon. Mais peu importe, les protégés de Clarence Seedorf débarquent en Egypte plus affamés que jamais même si leur capitaine se montre très modeste dans ses déclarations. « Notre objectif est clair, passer la phase de groupe, aller le plus loin possible », soutient Eric Choupo-Moting.

Une prudence qui en dit long sur l‘état d’esprit des partenaires de Clinton Njie qui se savent outsiders à côtés des équipes comme l‘Égypte, le Sénégal, ou l’Algérie, parmi les grands favoris de cette compétition. Mais dans un tournoi comme la CAN, le statut importe parfois très peu. Ces Lions Indomptables l’ont prouvé lors de la précédente édition. Et ce n’est sans doute pas cette année qu’ils se priveront l’occasion de surprendre encore leur monde.

Ils ont certes connu des qualificatifs compliqués mais les réalités des éliminatoires sont bien différentes de celles du tournoi final. Et puis, l’histoire nous a quand même appris qu’il ne faut jamais sous-estimer un Lion.