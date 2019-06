CAN Égypte 2019 : l'Algérie peaufine sa préparation

Les Fennecs d’Algérie peaufinent leur préparation à quelques jours du début de la phase finale de la CAN, la coupe d’Afrique des nations Egypte 2019.

Au lendemain de leur match nul 1 but partout contre le Burundi à Doha au Qatar, les poulains du sélectionneur Djamel Belmadi ont repris les entraînements.

Éliminée dès le premier tour en 2017 au Gabon, l’Algérie mise sur des talents tels que son capitaine Riyad Mahrez pour jouer les premiers rôles au pays des Pharaons.

“Oui, tout se passe très bien avec le coach. Dieu merci on a le soutien des fans comme d’habitude, on sent que tout va bien pour le moment, Dieu voulant, on va monter en puissance”, a déclaré Riyad Mahrez, l’attaquant de Manchester City et capitaine des Fennecs d’Algérie.

L’Algérie n’a remporté qu’une seule CAN, celle de 1990 organisée sur ses terres. En Egypte, elle évoluera dans le groupe C, avec le Kenya, la Tanzanie et le Sénégal de Sadio Mané. Premier match le 23 juin contre les Harambee stars du Kenya.