R. Kelly de nouveau accusé d'abus sexuels

R. Kelly toujours au cœur de la tempête judiciaire. Le chanteur afro-américain a à nouveau été inculpé de 11 chefs d’accusation d’agression et abus sexuels.

Un grand jury de l’Illinois a validé sa mise en accusation pour quatre chefs d’agression sexuelle criminelle aggravée, deux chefs d’agression sexuelle criminelle par la force et deux chefs d’agression sexuelle criminelle, indiquent des documents de la cour. L’icône du R & B risque jusqu‘à 30 ans de prison s’il est reconnu coupable.

“Merci. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien, les gars. Je vous promets que nous allons régler tout ça. C’est ce que je peux vous dire pour le moment. Je vous promets. J’aime mes fans, merci de rester avec moi. Merci pour le soutien”, a déclaré la star à sa sortie d’audience.

Cela fait des décennies que R. Kelly est empêtré dans des affaires d’agression sexuelle. En 2008, il a remporté un procès où il était poursuivi pour possession d’image pédopornographique.

À 52 ans, le chanteur a plaidé non coupable en février dans une autre affaire. Ici, il est accusé d’agression sexuelle sur trois adolescentes et une femme. Une procédure qui a été ouverte à la suite d’un document où sept femmes dont son ex-épouse se plaignaient d’abus sexuel et émotionnel.

Il avait alors passé une semaine en prison avant d‘être libéré après avoir payé 100 mille dollars de caution le 25 février.