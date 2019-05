La déroute du Barça à Liverpool hante toujours Messi

Lionel Messi a encore du mal à digérer l’humiliation subie par FC Barcelone face à Liverpool en demi-finale de la Ligue des Champions. Une défaite 4-0 synonyme d‘élimination après avoir remporté la manche aller 3-0.

On pourrait appeler cela ‘‘le traumatisme d’Anfield’‘. Trois semaines après, l’humiliante élimination du FC Barcelone à Liverpool en Ligue des Champions continue de hanter Lionel Messi. Interrogé sur le sujet vendredi, à la veille de la finale de la Coupe du Roi d’Espagne face à Valence, le génie argentin n’a pas esquivé. « Notre première période n’était pas du tout mauvaise, c’est en seconde période que nous n’avons pas joué. Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain et cela été notre la plus grosse erreur. Nous avons fait des erreurs, mais la pire chose que nous avons faite et ce que nous ne pouvons pas nous pardonner, c’est le fait de n’avoir pas jouer », regrette le quintuple Ballon d’or.

Loin de digérer le fiasco de son Barça à Liverpool, Lionel Messi ne cherche pas non plus des excuses. Des excuses, il pense plutôt les devoir aux supporters catalans après avoir échoué à ramener la Ligue des Champions à Barcelone. « Je n’avais pas promis la coupe, j’avais promis de tout faire pour essayer de la ramener, ce que nous n’avons pas pu faire. C’est pour cela que nous demandons pardon, pas pour avoir perdu, mais pour ne pas s‘être battus pour nous qualifier pour la finale », poursuit le capitaine des champions d’Espagne.

Ce que nous ne pouvons pas nous pardonner, c’est le fait de n'avoir pas jouer.

Des mots forts qui en disent long sur la déception des Barcelonais et de leurs supporters qui ont vécu la même humiliation face à la Roma la saison en quart de finale de cette même Ligue des Champions. Un cauchemar dont les Catalans n’ont pas su tirer toutes les leçons.