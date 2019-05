Togo : la ville de Lomé honore Emmanuel Adebayor

Sheyi Emmanuel Adebayor forever ! La municipalité de Lomé, sa ville natale, vient de rebaptiser une rue du quartier Totsi à son nom.

Le joueur de 35 ans n’a d’ailleurs pas manqué d’exprimer son émotion sur les réseaux sociaux. “Je sais que le peuple togolais m’a soutenu et est reconnaissant pour mes services à la Nation. Mais celui-ci est trop, je ne pouvais pas le croire quand je l’ai vu. Une rue au Togo a été nommée après moi « RUE ADÉBAYOR ». Ce n’est pas quelque chose de petit, l’HISTOIRE a été faite. Tout comme ce signe restera, je promets de vous garder dans mon cœur, pour toujours. Je suis vraiment honoré, Merci.”

Emmanuel Adebayor fait partie des légendes africaines du football. Sacré ballon d’or africain en 2008, meilleur joueur africain BBC de l’année en 2007, meilleur buteur des éliminatoires de la CAN/Mondial 2006 en ce qui concerne la zone Afrique, Emmanuel Adebayor a fait le bonheur des grands clubs tels que : Arsenal, Manchester City, Real Madrid ou encore Tottenham.

Même s’il a pris sa retraite internationale en avril dernier après la non-qualification du Togo pour la CAN 2019 en Égypte, Adebayor demeure pour l’instant le meilleur Togolais de tous les temps. En sélection nationale depuis 2000, l’actuel attaquant de İstanbul Başakşehir (Turquie) a disputé plus de 60 matchs pour plus d’une trentaine de buts inscrits. Il est d’ailleurs le seul Togolais qui figure sur la liste des 30 nominés pour le titre de meilleur joueur africain de l’histoire publiée par le magazine France Football en mars dernier.